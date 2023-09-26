МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в сентябре выросли до 11,7% с 11,5% месяцем ранее, говорится в материалах ЦБ.

"В сентябре продолжилось повышение инфляционных ожиданий. Медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным опроса ООО "инФОМ", в сентябре увеличилась до 11,7% (+0,2 процентного пункта к августу)", — сказано в документе.

Отмечается, что ожидания увеличились только у респондентов без сбережений, достигнув 12,5%. В то же время у подгруппы со сбережениями медиана инфляционных ожиданий в сентябре составила 10,3% против 10,2% в августе.

В то же время оценка населением наблюдаемой годовой инфляции в сентябре повысилась после четырех месяцев снижения — ее медианное значение выросло на 0,3 процентного пункта — до 13,8%.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам текущего года составит 6-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она вернется к 4% в 2024 году и будет сохраняться на этом целевом уровне в дальнейшем.