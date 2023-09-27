МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Международные институты, которые, как считалось, формировали мировой порядок, теряют свою значимость, пишет The Wall Street Journal. В Китае разглядели корыстные интересы Байдена на площадке ГА ООН

США влияли на мир через многие институты, но после начала СВО ситуация стала меняться. Миропорядок, который возглавляла Америка, стал распадаться, констатирует газета.

Президент России Владимир Путин бросил вызов всему миру, возглавляемому США, в феврале 2022 года. Спустя 19 месяцев ясно, что у этого мирового порядка "все плохо с защитой". Американцы (и не только) пишут в различных пабликах: — "если США не может навести порядок даже на границе с Мексикой, то как они могут помочь с решением проблем где-то еще?".

Ранее "столпом" миропорядка считался ООН, но престиж той организации сегодня очень невысок. К примеру, на недавние Генассамблею ООН, которая проходила в Нью-Йорке, из крупнейших лидеров был только президент США Джо Байден. Эммануэль Макрон из Франции в это время принимал в Париже британского короля Карла III. Премьер Британии Риши Сунак тоже пропустил встречу, и стал первым премьером за 10 лет, кто пропустил эту встречу.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не присутствовали по своим соображениям. В это время они принимали "международных изгоев" — Ким Чен Ына (лидера Северной Кореи) и Башара Асада из Сирии соответственно. Россия вошла в тройку самых влиятельных стран мира

Складывается впечатление, что никто уже не верит в то, что Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности ООН смогут на что-либо повлиять. Мнение ООН на международные кризисы — будь то перевороты в Африке, армяно-азербайджанский конфликт или убийство сикхского активиста в Канаде, стало неважным. ООН зашла в тупик, констатирует газета.

Снижается влияние и "Большой двадцатки", которую также пропустили Владимир Путин и Си Цзиньпин. Всемирная торговая организация (ВТО) показала свою неэффективность. Переговоры по контролю над вооружениями и разоружением уже не являются повесткой дня.

Одни государства распадаются, в других происходят перевороты. Россия, Китай и Индия начинают активно развивать сотрудничество со странами, с которыми раньше работал Запад. Такого передела миропорядка мир не знал с 30-х годов прошлого века, резюмирует газета.

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