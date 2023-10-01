МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Продажа товаров между Россией и странами Латинской Америки увеличилась приблизительно на четверть, сейчас товарооборот составляет 20 миллиардов долларов, заявил первый вице-спикер ГД Александр Жуков. Китай станет главным инвестором Латинской Америки, считают в Парагвае

"За последние годы товарооборот между Россией и странами Латинской Америки увеличился на четверть примерно, и сейчас он составляет около 20 миллиардов долларов", — сказал Жуков в ходе круглого стола "Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов" в рамках парламентской конференции "Россия — Латинская Америка".

Жуков добавил, что у РФ и Латинской Америки большой потенциал для экономического сотрудничества, и оно не прекращает развиваться.

Он отметил, что в мире происходит политическая и финансовая трансформация, сокращается доля доллара и евро в резервах многих стран, в том числе России и Латинской Америки.

Парламентарий сказал, что в рамках конференции будут обсуждаться вопросы, связанные с изменениями логистики.

"Наш круглый стол называется — равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, я должен сказать, что сотрудничество между нашими странами Советского союза и России со странами Латинской Америки всегда строилось на принципах взаимовыгодности и равноправия, в отличие от взаимоотношений латиноамериканских стран с бывшими мировыми гегемонами", — заключил Жуков.

В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия — Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.

На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.