МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Ненефтегазовые доходы бюджета России за январь-сентябрь выросли на 26%, до 14,158 триллиона рублей, нефтегазовые сократились на 34,5%, до 5,575 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. Путин: нефтегазовые доходы бюджета восстановились до уровня 2022 года

"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 14 158 миллиардов рублей и увеличились на 26,0% от года к году. Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", — говорится в сообщении.

В целом, по данным министерства, объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-сентября 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной в действующем законе о бюджете на текущий год.

"Нефтегазовые доходы составили 5 575 миллиардов рублей и снизились на 34,5% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа", — говорится в сообщении.

Минфин отмечает, что месячная динамика нефтегазовых доходов вышла на траекторию, превышающую их базовый уровень (8 триллионов рублей в год).

"Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов", — подчеркивается в сообщении.