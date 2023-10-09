МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрек нарастание спорных моментов в отношениях Киева и Вашингтона в преддверии президентских выборов в Соединенных штатах. Осталось недолго. США нашли способ бросить Украину

Президент США Джо Байден 1 октября подписал согласованный с конгрессом закон, согласно которому финансирование работы правительства продолжится на срок в 45 дней, то есть до 17 ноября. При этом закон не предполагает выделение поддержки Украине.

Ранее в Белом доме признали, что объем финансовой помощи со стороны США достиг почти 111 миллиардов долларов.

В свою очередь Кулеба сказал в интервью для украинского Forbes, что эта ситуация была похожа скорее на инцидент, но нужно понимать, что накануне выборов в Штатах Украина и США столкнутся с множеством спорных моментов.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за накачивания Украины вооружениями. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что поставки с оружием могут стать законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России сообщали, что страны НАТО, поставляя оружие на Украину, пересекают черту и только отодвигают возможность переговоров. Лавров также отмечал, что США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте на Украине. Это выражается не только в поставках оружия, но и в подготовке кадров на территории Британии, Германии, Италии и других стран.