2023-10-09T19:08:11+03:00
2023-10-09T19:08:11+03:00
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2023
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Мантуров поддержал торговлю по бартеру с зарубежными странами
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Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал развитие механизма бартера в торговле с зарубежными странами, в частности с Бразилией. "Мы взаимодополняем (друг... ПРАЙМ, 09.10.2023
экономика, новости, россия, бартерные сделки
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 9 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал развитие механизма бартера в торговле с зарубежными странами, в частности с Бразилией.
"Мы взаимодополняем (друг друга — ред). У вас, например, нет удобрений — а у нас есть, мы вам удобрения — вы нам какао бобы", — сказал он на сессии форума Innofood, обсуждая торговлю с Бразилией.
"Мы поставляем один продукт — взамен берем другой продукт. Бразилия не является исключением с точки зрения таких механизмов. Они не новые, просто их нужно использовать… Хочешь — считай в физическом весе, хочешь — в местной валюте переводи", — сказал он, отвечая на вопрос о развитии торговли по бартеру.
Чиновник также уточнил, что формат бартера может быть реализован в торговле со всеми зарубежными странами.