СОЧИ, 9 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал развитие механизма бартера в торговле с зарубежными странами, в частности с Бразилией. Бразилия увеличит поставки кофе в Россию

"Мы взаимодополняем (друг друга — ред). У вас, например, нет удобрений — а у нас есть, мы вам удобрения — вы нам какао бобы", — сказал он на сессии форума Innofood, обсуждая торговлю с Бразилией.

"Мы поставляем один продукт — взамен берем другой продукт. Бразилия не является исключением с точки зрения таких механизмов. Они не новые, просто их нужно использовать… Хочешь — считай в физическом весе, хочешь — в местной валюте переводи", — сказал он, отвечая на вопрос о развитии торговли по бартеру.

Чиновник также уточнил, что формат бартера может быть реализован в торговле со всеми зарубежными странами.