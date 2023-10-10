МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Банк России должен будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в течение 2024 года для возврата инфляции к цели в 4%, при этом могут потребоваться новые повышения ключевой ставки, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции

"Для возвращения инфляции к цели в 2024 году, по нашему мнению, необходимо будет поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в течение следующего года. Мы не исключаем, что может потребоваться дополнительная жесткость, помимо уже принятых решений", — сказал он, выступая в Госдуме.

Проинфляционные риски в России сейчас превалируют, решения ЦБ по повышению ключевой ставки направлены на их купирование, добавил Заботкин.

"Наш прогноз инфляции на 2023 год повышен до 6-7%. Мы полагаем, что проинфляционные риски сейчас превалируют", — сказал он, выступая в Госдуме.

Заботкин подчеркнул, что принятые ЦБ решения по повышению ключевой ставки направлены на купирование этих рисков.

Банк России в сентябре повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул сигнал в заявление по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13-13,6%.