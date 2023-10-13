ПЕКИН, 13 окт — ПРАЙМ. Уровень экономических отношений Китая и Евросоюза далек от удовлетворительного, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Евросоюз не сможет заменить США в вопросе помощи Украине, заявил Боррель

"На экономическом фронте наши отношения сейчас далеки от удовлетворительных. Для Китая мы крупный экспортный рынок, но эти отношения в течение многих лет были несбалансированными, и этот дисбаланс продолжает усугубляться", — написал он в авторской статье для газеты South China Morning Post.

Боррель считает, что в значительной степени рост данного дисбаланса связан с постоянными трудностями, возникающими у европейских компаний при выходе на китайский рынок.

"Мы неоднократно поднимали вопрос этих трудностей с китайскими властями. Недавно мы наблюдали резкий спад европейских инвестиций в Китай. Без лучшего доступа к китайскому рынку европейские инвесторы отворачиваются", — отметил он.

Боррель также заявил, что если европейская общественность сочтет, что дисбалансы в торговле с Китаем ставят под угрозу ключевые секторы европейской промышленности, она потребует усиления протекционистских мер.

"Поэтому в наших общих интересах устранить дисбалансы в наших торговых отношениях", — отметил евродипломат.

Он также рассказал, что ЕС не стремится сдержать рост Китая. МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая до 100% ВВП

"Мы не стремимся сдержать глобальный рост Китая. Напротив, мы хотим, чтобы Китай принимал более активное участие в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, здравоохранение и облегчение долгового бремени в развивающихся странах", — написал в статье Боррель и добавил, что ЕС надеется на взаимодействие с Китаем по основным международным вызовам.

"Поэтому любая форма размежевания не только нежелательна, но и невозможна", — подчеркнул глава евродипломатии.

По мнению Борреля, Европа серьезно относится к Китаю и "ожидает того же взамен".

Он отметил, что, несмотря на все различия, у сторон есть возможности для совместной работы.

"Сможем ли мы расширить возможности, зависит от нас. Это и есть цель моего визита", — написал он.

Верховный представитель ЕС по внешней политике 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-Китай.