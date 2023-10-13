МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ видит значительные возможности для расширения торговли продовольствием между Россией и Гонконгом, говорится в сообщении министерства. ФТС отметила увеличение оборота взаимной торговли стран СНГ

В Гонконге проходит деловая миссия российских компаний-экспортеров, организованная Минсельхозом России совместно с федеральным центром "Агроэкспорт".

"Гонконг является одним из ведущих экономических центров Восточной Азии и перспективным партнером России в регионе. Объем взаимных поставок между Россией и Специальным экономическим районом Гонконг за январь-август текущего года вырос практически на 80%. Позитивная динамика подтверждает востребованность российской продукции и значительные возможности для расширения торговли продовольствием", — говорится в сообщении.

Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин в ходе церемонии открытия миссии сообщил, что экспорт из России в Гонконг за восемь месяцев текущего года в стоимостном выражении увеличился практически вдвое. Ключевыми статьями являются мука и свинина.

В деловой миссии с российской стороны принимает участие более 20 ведущих компаний. "Количество участников подтверждает интерес российского бизнеса к рынку Гонконга", — отметили в Минсельхозе.