2023-10-13T10:55:46+03:00
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В Минсельхозе отметили потенциал роста торговли продовольствием с Гонконгом
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Минсельхоз РФ видит значительные возможности для расширения торговли продовольствием между Россией и Гонконгом, говорится в сообщении министерства. В Гонконге проходит деловая... ПРАЙМ, 13.10.2023
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, россия, гонконг, минсельхоз рф, торговля продовольствием
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ видит значительные возможности для расширения торговли продовольствием между Россией и Гонконгом, говорится в сообщении министерства.
В Гонконге проходит деловая миссия российских компаний-экспортеров, организованная Минсельхозом России совместно с федеральным центром "Агроэкспорт".
"Гонконг является одним из ведущих экономических центров Восточной Азии и перспективным партнером России в регионе. Объем взаимных поставок между Россией и Специальным экономическим районом Гонконг за январь-август текущего года вырос практически на 80%. Позитивная динамика подтверждает востребованность российской продукции и значительные возможности для расширения торговли продовольствием", — говорится в сообщении.
Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин в ходе церемонии открытия миссии сообщил, что экспорт из России в Гонконг за восемь месяцев текущего года в стоимостном выражении увеличился практически вдвое. Ключевыми статьями являются мука и свинина.
В деловой миссии с российской стороны принимает участие более 20 ведущих компаний. "Количество участников подтверждает интерес российского бизнеса к рынку Гонконга", — отметили в Минсельхозе.