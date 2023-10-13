МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по контролю поддержал проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. В ГД внесли законопроект о возврате индексации пенсий некоторым пенсионерам

Правительство России 29 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов; бюджетный пакет впервые направлен в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

На заседании комитета его члены проголосовали за проект бюджета, передает корреспондент РИА Новости.