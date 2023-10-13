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Комитет Госдумы по контролю поддержал проект бюджета
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Комитет Госдумы по контролю поддержал проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Правительство России 29 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и... ПРАЙМ, 13.10.2023
финансы, экономика, новости, госдума, федеральный бюджет, проект бюджета
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по контролю поддержал проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Правительство России 29 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов; бюджетный пакет впервые направлен в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
На заседании комитета его члены проголосовали за проект бюджета, передает корреспондент РИА Новости.