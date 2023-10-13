МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Важным инструментом наращивания торговых операций и инвестиционных потоков является создание устойчивой и независимой финансовой системы и расчеты в нацвалютах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Международные отношения переживают необратимые перемены, заявил Путин

"Важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков считаем создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры, а также более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах", — сказал он и отметил, что Россия будет всячески способствовать использованию в расчетах не только рубля, но и валют других государств.