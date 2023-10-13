2023-10-13T12:23:23+03:00
2023-10-13T12:23:23+03:00
2023-10-13T12:23:23+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231013/841975760.html
Путин назвал важный инструмент для роста торговли
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Важным инструментом наращивания торговых операций и инвестиционных потоков является создание устойчивой и независимой финансовой системы и расчеты в нацвалютах, заявил президент... ПРАЙМ, 13.10.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, владимир путин, финансовая система, расчеты в нацвалютах
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/79/841917918.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/79/841917918.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/79/841917917.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/79/841917917.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/79/841917905.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/79/841917905.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231013/841975725.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Важным инструментом наращивания торговых операций и инвестиционных потоков является создание устойчивой и независимой финансовой системы и расчеты в нацвалютах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
"Важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков считаем создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры, а также более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах", — сказал он и отметил, что Россия будет всячески способствовать использованию в расчетах не только рубля, но и валют других государств.