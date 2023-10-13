2023-10-13T12:38:28+03:00
2023-10-13T12:38:28+03:00
2023-10-13T12:38:28+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231013/841975905.html
Путин оценил рост объема грузоперевозок в странах СНГ
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МОСКВА, 13 окт —ПРАЙМ. Объем перевозок грузов в странах СНГ растет на семь процентов, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас в СНГ… объем грузоперевозок растет на 7%", —... ПРАЙМ, 13.10.2023
экономика, новости, россия, снг, грузоперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт —ПРАЙМ. Объем перевозок грузов в странах СНГ растет на семь процентов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас в СНГ… объем грузоперевозок растет на 7%", — отметил Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
Он добавил, что в странах СНГ необходимо развивать транспортную инфраструктуру, в том числе железнодорожной сети и автодорог. Российский лидер подчеркнул, что вчера обсуждал эти вопросы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Это всё имеет такое серьезное и не только региональное, а международное значение в самом прямом смысле этого слова и,безусловно, будет способствовать развитию экономики в целом", — сказал президент России.