МОСКВА, 13 окт —ПРАЙМ. Объем перевозок грузов в странах СНГ растет на семь процентов, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин назвал важный инструмент для роста торговли

"У нас в СНГ… объем грузоперевозок растет на 7%", — отметил Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

Он добавил, что в странах СНГ необходимо развивать транспортную инфраструктуру, в том числе железнодорожной сети и автодорог. Российский лидер подчеркнул, что вчера обсуждал эти вопросы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Это всё имеет такое серьезное и не только региональное, а международное значение в самом прямом смысле этого слова и,безусловно, будет способствовать развитию экономики в целом", — сказал президент России.