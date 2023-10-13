2023-10-13T18:44:00+03:00
2023-10-13T18:44:00+03:00
2023-10-13T18:44:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231013/841980668.html
ЦБ назвал уровень инфляции в 2023 году
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Годовая инфляция в России находится около верхней границы прогноза Центробанка в 6-7%, говорится в материалах регулятора. "В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит... ПРАЙМ, 13.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России находится около верхней границы прогноза Центробанка в 6-7%, говорится в материалах регулятора.
"В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Предпринимаемое регулятором ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября 2023 года в 6-7%", — сказано в документе.
ЦБ тем не менее не корректирует прогноз, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин во вторник говорил, что годовая инфляция в России достигнет пика весной-летом, при этом текущие темпы роста цен будут замедляться уже в ближайшие месяцы.
Ранее Центробанк заявил, что при позитивной динамике инфляции, а именно — ее стабильного замедления, регулятор предпримет меры по снижению ключевой ставки. Банк России в сентябре повысили ключевую ставку до 13%, всего за 2023 год ключевая ставка менялась три раза: в июле — с 7,5% до 8,5%, в августе — до 12%, и в сентябре — до 13%.