МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство выделило Минфину до 215 миллиардов рублей из резервного фонда правительства на обслуживание госдолга России в 2023 году, говорится в распоряжении правительства, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. МВФ ожидает рост госдолга России в 2023 году и снижение к 2028 году

"…1. Выделить Минфину России в 2023 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в сумме до 215 миллиардов рублей в целях обеспечения финансирования дополнительной потребности по расходам на обслуживание государственного долга Российской Федерации", — говорится в документе.

Там также добавляется, что Минфину необходимо будет осуществить контроль за целевым и эффективным использованием предоставленных бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство России до 1 февраля 2024 года.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства финансов, дополнительная потребность по расходам на обслуживание государственного долга Российской Федерации вызвана в том числе ростом ключевой ставки Банка России, а также ростом курсов иностранных валют по отношению к рублю.

"Вместе с тем в предстоящий трехлетний период государственный долг Российской Федерации сохранится на безопасном для страны уровне и не превысит 20% ВВП", — отметили в министерстве.

Согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, объем государственного долга РФ (при оценке в 2023 году в 29,177 триллиона рублей или 17,6% ВВП) в 2024 году составит 32,503 триллиона рублей (18,1% ВВП), в 2024 году — 35,876 триллиона рублей (18,8% ВВП), в 2026 году — 40,088 триллиона рублей (19,8% ВВП).