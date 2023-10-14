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Вхождение Африканского союза в состав "Большой двадцатки" внесет значительный вклад в решение глобальных проблем, сказано в совместном заявлении, принятом по итогам парламентского... ПРАЙМ, 14.10.2023
экономика, новости, g20, афросоюз, присоединение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — ПРАЙМ. Вхождение Африканского союза в состав "Большой двадцатки" внесет значительный вклад в решение глобальных проблем, сказано в совместном заявлении, принятом по итогам парламентского саммита стран "большой двадцатки" (P20).
"Мы приветствуем Африканский союз в качестве постоянного члена G20 и твердо верим, что включение Африканского союза в G20 внесет значительный вклад в решение глобальных проблем нашего времени. В этом контексте, в рамках P20, мы будем развивать тесные парламентские связи с Панафриканским парламентом", — говорится в заявлении.
Афросоюз стал постоянным членом G20 по итогам саммита лидеров организации в Нью-Дели в сентябре этого года. У организации будет такой же статус, как и у Евросоюза.
Заседание парламентского форума стран "Большой двадцатки" проходило в Нью-Дели 13-14 октября. В нем принимали участие председатели и заместители спикеров парламентов из стран-членов "двадцатки" и приглашенных государств.
Афросоюз — организация, объединяющая 55 государств африканского континента.