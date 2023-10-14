БРЮССЕЛЬ, 14 окт — ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель предполагает, что эскалация палестино-израильского конфликта повлечет за собой новые потоки нелегальных мигрантов в Европу. Нетаньяху заявил военным о предстоящем "следующем этапе", пишут СМИ

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной вынудило десятки тысяч жителей покинуть свои дома из-за предполагаемой сухопутной операции израильских военных в Газе.

"Существует серьезный риск миграции, перемещения значительного потока населения в соседние страны, на территории которых уже находится большое число беженцев. Если не заняться поиском решений, то возникнет опасность миграционных волн в Европу", — написал Мишель в приглашении главам государств и правительств Евросоюза на совещание по Ближнему Востоку в режиме видеоконференции. Текст приглашения был опубликован на сайте Евросовета.

Он также добавил, что конфликт может привести к обострению напряженности между разными общинами и подпитывать экстремизм

Ожидается, что совещание состоится 17 октября.

Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".

Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе.