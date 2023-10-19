МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению "Почты России" соглашается с увеличением тарифов на внутреннюю письменную корреспонденцию — почтовых карточек, писем и бандеролей, в среднем на 6,6%, следует из приказа службы. "Почта России" запустила возможность отправлять посылки из дома

"Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую АО "Почта России", согласно приложению к настоящему приказу ", — говорится в проекте.

Также уточняется, что стоимость отправки корреспонденции с объявленной ценностью увеличится на 6,8%, а в среднем тарифы вырастут на 6,6%.

Так, новая цена на пересылку простой почтовой карточки увеличится на 1 рубль, до 20 рублей, а заказной — на 3 рубля, до 51 рубля. Стоимость отправки письма с объявленной ценностью весом до 20 граммов — на 9 рублей, до 139 рублей. Отправка простой бандероли весом до 100 граммов будет стоить 48 рублей (раньше — 45 рублей), а заказной — 86 рублей (ранее — 81 рубль).

В сентябре "Почта России" направила запрос ФАС, чтобы изменить тарифы таким образом. Кроме того, "Почта" предлагала повысить расценки на пересылку простой письменной корреспонденции на 7,3%, заказной — на 6,3%.