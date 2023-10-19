ФАС утвердила индексацию тарифов на отправку писем и бандеролей более чем на 6%
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению "Почты России" соглашается с увеличением тарифов на внутреннюю письменную корреспонденцию — почтовых карточек, писем и бандеролей, в среднем на 6,6%, следует из приказа службы.
"Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую АО "Почта России", согласно приложению к настоящему приказу ", — говорится в проекте.
Также уточняется, что стоимость отправки корреспонденции с объявленной ценностью увеличится на 6,8%, а в среднем тарифы вырастут на 6,6%.
Так, новая цена на пересылку простой почтовой карточки увеличится на 1 рубль, до 20 рублей, а заказной — на 3 рубля, до 51 рубля. Стоимость отправки письма с объявленной ценностью весом до 20 граммов — на 9 рублей, до 139 рублей. Отправка простой бандероли весом до 100 граммов будет стоить 48 рублей (раньше — 45 рублей), а заказной — 86 рублей (ранее — 81 рубль).
В сентябре "Почта России" направила запрос ФАС, чтобы изменить тарифы таким образом. Кроме того, "Почта" предлагала повысить расценки на пересылку простой письменной корреспонденции на 7,3%, заказной — на 6,3%.
https://1prime.ru/state_regulation/20231019/842029719.html