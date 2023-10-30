МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Банк России планирует обсудить подходы к оценке кредитоспособности граждан, которые могут брать потребительские кредиты специально чтобы оплатить первый взнос по ипотеке, говорится в сообщении регулятора. Центробанк заявил об увеличении числа россиян, имеющих кредиты и займы

"Около 6 процентов ипотечных заемщиков, возможно, брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса. Банк России обсудит с банками подходы к оценке кредитоспособности таких граждан", — сообщил регулятор.

Согласно данным Центробанка, доля ипотечных кредитов, за три месяца до получения которых любым из созаемщиков был взят потребительский кредит на сумму свыше 100 тысяч рублей, во втором квартале этого года достигла 6,2 процента, что стало максимальным уровнем как минимум с четвертого квартала 2021 года. И в Центробанке считают, что это именно те, кто за счет потребкредита сформировали первоначальный взнос по ипотеке.

Отмечается также, что тенденция усиливается: у восьми из 10 заемщиков, получивших в тот же период ипотечный кредит, уже был один действующий кредит, при этом годом ранее показатель составлял шесть из 10 заемщиков.