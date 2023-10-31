МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия обладает всеми возможностями, чтобы нарастить грузооборот и выстроить удобные маршруты с дружественными странами, в том числе в ЕАЭС и СНГ, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Газпром" зарегистрирует углеродные единица в дружественных странах

"Глава государства поручил обеспечить расширение внешней торговли с дружественными странами, среди которых государства Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. У нас есть все возможности, чтобы нарастить грузооборот и выстроить удобные транспортно-логистические маршруты", — заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума.

Он отметил, что для реализации этих задач кабмин уже принял ряд мер. Таможенные процедуры были упрощены, напомнил премьер, а приоритетные и социально значимые товары теперь оформляются в первую очередь, благодаря чему продукция быстрее поступает на внутренний рынок.

"Совершенствуются и цифровые сервисы. Теперь почти все декларации подаются в электронной форме — через интернет, и практически 80% из них регистрируются автоматически, что избавляет предпринимателей от бумажной волокиты. Такие решения позволили добиться ощутимых результатов", — уточнил Мишустин.

По его словам, российская таможня, несмотря на внешние ограничения, доказала умение оперативно реагировать на сложные ситуации.

Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.