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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231103/842169780.html
В МИД заявили о разработке проекта поставок российского зерна в Турцию
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Российская Федерация и Турция прорабатывают возможность поставок одного миллиона тонн российского зерна в Турцию, с последующей переработкой на местных предприятиях и отправкой в... ПРАЙМ, 03.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, турция, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Российская Федерация и Турция прорабатывают возможность поставок одного миллиона тонн российского зерна в Турцию, с последующей переработкой на местных предприятиях и отправкой в нуждающиеся страны, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
По словам замминистра, поставки будут осуществляться по льготной цене с финансовой поддержкой Катара. Кроме того, часть поставок началась вне рамок проекта. "Эксперты работают над этим. Мы и вне рамок этого проекта поставляем то, что мы обещали беднейшим странам, все наши обязательства мы выполняем", — сказал Грушко.
Грушко также отметил стабильную ситуацию на мировом рынке зерна и постоянное снижение его цены, что, по его мнению, указывает на то, что вопрос о продовольственной безопасности раздувается западными политическими интересами. Турецкая сторона ожидает, что технические обсуждения по поставкам российского зерна в Африку будут завершены в ближайшее время.