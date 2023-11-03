САМАРКАНД, 3 ноя — ПРАЙМ. Российская Федерация и Турция прорабатывают возможность поставок одного миллиона тонн российского зерна в Турцию, с последующей переработкой на местных предприятиях и отправкой в нуждающиеся страны, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. России и Турция ведут необходимые контакты по техвопросам поставок зерна

По словам замминистра, поставки будут осуществляться по льготной цене с финансовой поддержкой Катара. Кроме того, часть поставок началась вне рамок проекта. "Эксперты работают над этим. Мы и вне рамок этого проекта поставляем то, что мы обещали беднейшим странам, все наши обязательства мы выполняем", — сказал Грушко.

Грушко также отметил стабильную ситуацию на мировом рынке зерна и постоянное снижение его цены, что, по его мнению, указывает на то, что вопрос о продовольственной безопасности раздувается западными политическими интересами. Турецкая сторона ожидает, что технические обсуждения по поставкам российского зерна в Африку будут завершены в ближайшее время.