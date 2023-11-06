МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Запад не может себе позволить сейчас усталость от конфликта на Украине, прокомментировал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони, сказанные ей в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися высокопоставленным африканским чиновником. НАТО слабеет. Поддержка Украины внесла раздор в альянс

В ходе беседы Мелони заявила пранкерам, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон".

Ермак в интервью изданию Politico заявил, что "даже если есть люди, которые чувствуют эту усталость", он уверен, что "они не захотят завтра проснуться в мире, где будет меньше свободы и меньше безопасности". Он также отметил, что никто не может "позволить себе усталость… сейчас".

По мнению главы офиса Зеленского, мировые лидеры обязаны поддерживать Киев, даже несмотря на "несмотря на то, что появились дополнительные требования, касающиеся разрешения конфликта между Израилем и движением ХАМАС".

Ермак полагает, недавний визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину демонстрирует "огромный шаг" в сторону принятия страны в Евросоюз. "Просто размажут". В Киеве забили тревогу из-за скорого удара по Зеленскому

Он также сообщил о будущих переговорах Киева с Вашингтоном о повышении обороноспособности украинской армии и предоставлении ей возможности создать свою систему ПВО, добавив, что они "будут очень конкретными и практическими".

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Путин также напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.