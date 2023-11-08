2023-11-08T16:05:29+03:00
2023-11-08T16:05:29+03:00
2023-11-08T16:05:29+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231108/842209214.html
Белорусский посол спрогнозировал товарооборот с Россией по итогам года
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Товарооборот Белоруссии и России по итогам года составит 50 миллиардов долларов, заявил в среду белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой. "Устойчивый рост товарооборота в прошлом... ПРАЙМ, 08.11.2023
бизнес, экономика, новости, россия, белоруссия, международная торговля, товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/46/832444618.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/46/832444618.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/46/832444615.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/46/832444615.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/46/832444612.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83244/46/832444612.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231102/842161768.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот Белоруссии и России по итогам года составит 50 миллиардов долларов, заявил в среду белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.
"Устойчивый рост товарооборота в прошлом году на 13%. За девять месяцев этого года — ещё на 11%. И цифра в 50 миллиардов долларов, которую мы достигнем по итогам года… Можно понять, что это очень серьёзное достижение нашей республики — иметь такой товарооборот с Россией", — заявил посол на презентации Белорусского инвестиционного форума.
Для примера он отметил, что товарооборот России с Китаем приближается к двумстам миллиардам долларов.