МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот Белоруссии и России по итогам года составит 50 миллиардов долларов, заявил в среду белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой. Белоруссия расширила список запрещенных к импорту из Латвии товаров

"Устойчивый рост товарооборота в прошлом году на 13%. За девять месяцев этого года — ещё на 11%. И цифра в 50 миллиардов долларов, которую мы достигнем по итогам года… Можно понять, что это очень серьёзное достижение нашей республики — иметь такой товарооборот с Россией", — заявил посол на презентации Белорусского инвестиционного форума.

Для примера он отметил, что товарооборот России с Китаем приближается к двумстам миллиардам долларов.