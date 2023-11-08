МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Правительство Словакии подтвердило, что прекращает поставки военной помощи Украине, отказавшись отправить очередной пакет вооружений и боеприпасов на сумму 40,3 миллиона евро, заявил премьер-министр Роберт Фицо. Словакия прекратила оказывать военную помощь Украине, сообщили СМИ

"С большой радостью хочу констатировать, что все правительство, что означает все партии, которые в нем представлены, единогласно решили отвергнуть отправку этого оружия, этих боеприпасов на Украину. Этим мы показываем, что, прежде всего, мы будем отдавать предпочтение гуманитарной помощи, и какие-либо поставки оружия и боеприпасов с государственных армейских складов на Украину закончены", — заявил Фицо после заседания правительства.

Однако, по словам премьера, коммерческие поставки вооружения по контрактам, которые ранее были заключены между словацкими производителями и Украиной, продолжатся.

Ранее в Кремле заявили, что Запад играет с огнем, поставляя оружие Киеву, что оказывает негативное влияние на перспективы российско-украинских переговоров.