БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — ПРАЙМ. Европарламент усомнился в эффективности антироссийских санкций и призвал Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить данную ситуацию, сказано в принятой ЕС резолюции. Пришли с повинной: британцы признались в нарушении санкций против России

Резолюцию приняли в четверг в ходе пленарной сессии ЕП большинством голосов, при этом документы по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

Так, в ЕП выразили возмущение тем, что российский энергетический экспорт по-прежнему сохраняется на высоком уровне, в том числе за счет поставок в ЕС, а экономика РФ показывает рост.

"С августа 2023 года Россия, очевидно, нашла новые способы для того, чтобы обходить потолок цен на нефть, таким образом, цены на российскую нефть на мировых рынках начали подниматься", — сказано в документе.

В ЕП констатировали, что Россия сумела перенаправить экспорт нефти из ЕС в Индию, Китай и Турцию. Евродепутаты также признали, что и сам ЕС продолжает закупать в Индии нефтепродукты на основе российского сырья, а значительная часть нефти из РФ перевозят европейские танкеры. Лавров назвал сумму потерь Евросоюза от антироссийских санкций

В ЕП также удивились тем фактом, что ЕС остается одним из основных покупателей российских энергоресурсов и Москва нарастила поставки СПГ в Европу, заняв второе место по этому показателю после США. "Евросоюз продолжает направлять в Россию два миллиарда евро ежемесячно для покупки ископаемого топлива", — говорится в документе.

Также отмечается, что, несмотря на сокращение импорта из России в ЕС, ряд стран-членовнарастили двустороннюю торговлю.

Евродепутаты констатировали, что российская экономика в 2022 году на фоне беспрецедентных санкций сократилась значительно меньше, чем ожидалось, а в этом году, согласно данным МВВ, она вырастет на 2,2%. При этом, как указывается в документе ЕП, Россия планирует значительно (на 70%) увеличить затраты на оборону, в то время как санкции были направлены на то, чтобы, напротив, снизить российский военный потенциал.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских