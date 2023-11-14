МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Объем внешней торговли России в январе-сентябре 2023 года составил 530,2 миллиарда долларов, при этом положительное сальдо торгового баланса составило 103,6 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. ФТС назвала лидеров в экспорте и импорте России

"Товарооборот России в январе-сентябре составил 530,2 миллиарда долларов. В том числе экспорт составил 316,9 миллиарда долларов, импорт — 213,3 миллиарда долларов", — сообщают таможенники. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса за 9 месяцев составило 103,6 миллиарда долларов.

В январе-сентябре прошлого года экспорт составил 448,9 миллиарда долларов, а импорт — 180,3 миллиарда. Таким образом, импорт РФ за 9 месяцев 2023 года вырос на 18,3%, а экспорт снизился на 29,4%.