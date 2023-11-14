Банк России за девять месяцев выявил 4180 нелегалов на финрынке России
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Банк России выявил за первые девять месяцев текущего года 4180 субъектов нелегальной деятельности, из них 2176 — финансовые пирамиды, в целом показатель на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сказал заместитель директора департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Роман Мухлынов на VIII Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.
"Приведу, наверное, несколько цифр — статистику за девять месяцев, которой Банк России располагает. За девять месяцев мы выявили 4180 субъектов нелегальной деятельности, из них 2176 финансовых пирамид, 1326 нелегальных участников рынка кредитования – нелегальных кредиторов, 644 нелегальных профессиональных участников", — сказал он. "В целом эти цифры говорят о том, что у нас на рынке наблюдается рост такого рода псевдофинансовых услуг, где-то на 15% количество псевдоинвестиционных услуг у нас выросло по сравнению с прошлым годом", — добавил Мухлынов.
Он также отметил, что за девять месяцев заблокировано по инициативе Банка России, Генеральной прокуратурой и Роскомнадзором 8400 сайтов псевдоинвестиционных компаний, возбуждено около 500 уголовных и административных дел и около 1000 иных мер реагирования – иски в суд, запреты деятельности и так далее – те меры, которые принимает Банк России и госорганы в рамках своих компетенций.
Как уточнили для РИА Новости в пресс-службе Банка России, нелегальных кредиторов выявлено более 1,3 тысячи субъектов, это на 8,6% больше, чем за девять месяцев 2022 года. Доля компаний и проектов, продвигавших услуги только через интернет, составила 37%.
"Это нельзя назвать дистанционными услугами в полном смысле этого слова. Деньги клиенту перечисляются на карту от неизвестного лица или отдаются наличными при встрече, а на страницах в соцсетях, в объявлениях в тематических каналах в Telegram или на сайте дается общая информация и указана форма обратной связи (предлагают оставить контакты для обратной связи)", — пояснили в ЦБ.
Также в пресс-службе ЦБ обратили внимание, что количество выявляемых нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, в основном это нелегальный форекс, сократилось почти на 30% по сравнению таким же периодом 2022 года.
"Компании привлекают клиентов, предлагая якобы возможность участия в торгах на иностранных форекс-площадках. Они продвигают себя через ренкинговые сайты, распространяющие информацию о нелегальных профучастниках в виде ранжирования данных о них, наряду с легальными участниками финансового рынка. Максимально привлекательная позиция в таких рейтинговых списках отдается нелегальным компаниям, что существенно влияет на окончательный выбор потребителей", — сказали там же.
https://1prime.ru/state_regulation/20231114/842263237.html