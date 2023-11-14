МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Банк России выявил за первые девять месяцев текущего года 4180 субъектов нелегальной деятельности, из них 2176 — финансовые пирамиды, в целом показатель на 15% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сказал заместитель директора департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Роман Мухлынов на VIII Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг. ЦБ предложил установить правила онлайн-взаимодействия банков с клиентами

"Приведу, наверное, несколько цифр — статистику за девять месяцев, которой Банк России располагает. За девять месяцев мы выявили 4180 субъектов нелегальной деятельности, из них 2176 финансовых пирамид, 1326 нелегальных участников рынка кредитования – нелегальных кредиторов, 644 нелегальных профессиональных участников", — сказал он. "В целом эти цифры говорят о том, что у нас на рынке наблюдается рост такого рода псевдофинансовых услуг, где-то на 15% количество псевдоинвестиционных услуг у нас выросло по сравнению с прошлым годом", — добавил Мухлынов.

Он также отметил, что за девять месяцев заблокировано по инициативе Банка России, Генеральной прокуратурой и Роскомнадзором 8400 сайтов псевдоинвестиционных компаний, возбуждено около 500 уголовных и административных дел и около 1000 иных мер реагирования – иски в суд, запреты деятельности и так далее – те меры, которые принимает Банк России и госорганы в рамках своих компетенций.

Как уточнили для РИА Новости в пресс-службе Банка России, нелегальных кредиторов выявлено более 1,3 тысячи субъектов, это на 8,6% больше, чем за девять месяцев 2022 года. Доля компаний и проектов, продвигавших услуги только через интернет, составила 37%.

"Это нельзя назвать дистанционными услугами в полном смысле этого слова. Деньги клиенту перечисляются на карту от неизвестного лица или отдаются наличными при встрече, а на страницах в соцсетях, в объявлениях в тематических каналах в Telegram или на сайте дается общая информация и указана форма обратной связи (предлагают оставить контакты для обратной связи)", — пояснили в ЦБ.

Также в пресс-службе ЦБ обратили внимание, что количество выявляемых нелегальных профучастников рынка ценных бумаг, в основном это нелегальный форекс, сократилось почти на 30% по сравнению таким же периодом 2022 года.

"Компании привлекают клиентов, предлагая якобы возможность участия в торгах на иностранных форекс-площадках. Они продвигают себя через ренкинговые сайты, распространяющие информацию о нелегальных профучастниках в виде ранжирования данных о них, наряду с легальными участниками финансового рынка. Максимально привлекательная позиция в таких рейтинговых списках отдается нелегальным компаниям, что существенно влияет на окончательный выбор потребителей", — сказали там же.