МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России обновила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, приказ об утверждении нового перечня опубликован на официальном портале нормативных актов. ФНС и Минфин усилят контроль за компаниями, выводящими прибыль за рубеж

Согласно приказу, из существующего перечня будут исключены государства Антигуа и Барбуда, Вануату, Гана, Гренада, Мальдивы, Оман, Перу, а также территории Кюрасао и Острова Кука в связи с тем, что указанные государства и территории осуществляют с ФНС России автоматический обмен информацией.

Одновременно указанный перечень будет дополнен государствами Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Швейцарией, Германией, Латвией и Украиной. В пояснительной записке к документу это решение объясняется тем, "что от указанных государств поступили официальные заявления об отказе осуществлять обмен информацией по налоговым вопросам с Российской Федерацией".

Таким образом в новый перечень, который вступит в силу с 1 января 2024 года, войдёт 88 государств и 14 территорий.

Перечень государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией, применяется, в частности, для налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК). Например, согласно Налоговому кодексу РФ, прибыль КИК в ряде случаев освобождается от налогообложения, если ее постоянным местонахождением является государство или территория, с которыми у России есть договор по вопросам налогообложения, но только при условии, что они не входят в "черный список" ФНС. В действующую редакцию перечня входят 89 государств и 16 территорий.