2023-11-15T11:08:46+03:00
2023-11-15T11:08:46+03:00
2023-11-15T11:08:46+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231115/842271378.html
Число попросивших о помощи бездомных в Британии побило исторический рекорд
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рекордное количество бездомных людей в Британии обратилось за помощью в октябре, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на благотворительную организацию Citizens Advice... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , финансы, экономика, новости, великобритания, бездомные, экономика британии
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388738.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388738.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388737.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388737.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388736.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388736.jpg
https://1prime.ru/global/20231114/842259767.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рекордное количество бездомных людей в Британии обратилось за помощью в октябре, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на благотворительную организацию Citizens Advice.
Отмечается, что организация помогла более чем восьми тысячам человек, столкнувшимся с проблемой бездомности в октябре, и это является самым высоким месячным показателем за всю историю существования организации.
По данным Citizens Advice к такой ситуации привели долговые проблемы, связанные с растущими ценами на энергию и ростом стоимости аренды жилья.
Ранее стало известно, что британские власти перенес планы уволенной ранее главы МВД Суэллы Браверман по борьбе с палатками в общественных местах. Она утверждала, что улицы страны не могут быть застроены рядами палаток бездомных людей, приехавших из-за рубежа и сознательно выбравших для себя такой образ жизни.
В мае 2023 года управление финансового надзора Британии сообщало, что число жителей страны, испытывающих серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллиона человек в прошлом мае до 10,9 миллиона в январе 2023 года, что составляет 21% от населения страны.