МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рекордное количество бездомных людей в Британии обратилось за помощью в октябре, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на благотворительную организацию Citizens Advice. Британцы стали прибегать к "отчаянным мерам", чтобы уменьшить счета за свет

Отмечается, что организация помогла более чем восьми тысячам человек, столкнувшимся с проблемой бездомности в октябре, и это является самым высоким месячным показателем за всю историю существования организации.

По данным Citizens Advice к такой ситуации привели долговые проблемы, связанные с растущими ценами на энергию и ростом стоимости аренды жилья.

Ранее стало известно, что британские власти перенес планы уволенной ранее главы МВД Суэллы Браверман по борьбе с палатками в общественных местах. Она утверждала, что улицы страны не могут быть застроены рядами палаток бездомных людей, приехавших из-за рубежа и сознательно выбравших для себя такой образ жизни.

В мае 2023 года управление финансового надзора Британии сообщало, что число жителей страны, испытывающих серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллиона человек в прошлом мае до 10,9 миллиона в январе 2023 года, что составляет 21% от населения страны.