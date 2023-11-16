САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя — ПРАЙМ. России увеличивает объем торговли со странами Южной Америки, азиатскими странами, с Китаем, с Москвой хотят торговать и выстаивать отношения, и это заметно, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Оверчук оценил влияние санкций на экономики стран АТЭС

"У нас очень хорошо развиваются отношения с азиатскими странами, как вы знаете, очень хорошо растет торговля. И с Китайской Народной Республикой очень хорошо растет торговля, да и не только с азиатскими странами, которые входят в регион АТЭС, со странами Южной Америки тоже очень хорошие показатели роста идут", — сказал Оверчук журналистам.

"Мы видим, что в принципе с нами хотят торговать, хотят развивать отношения, это очень заметно", — добавил он.

АТЭС — торгово-экономический форум, включающий в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.