2023-11-16T07:13:38+03:00
2023-11-16T07:13:38+03:00
2023-11-16T07:13:38+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231116/842280089.html
Россия наращивает торговлю с Южной Америкой и Азией, заявил Оверчук
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России увеличивает объем торговли со странами Южной Америки, азиатскими странами, с Китаем, с Москвой хотят торговать и выстаивать отношения, и это заметно, заявил заместитель... ПРАЙМ, 16.11.2023
бизнес, экономика, новости, россия, южная америка, азия, международная торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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САН-ФРАНЦИСКО, 15 ноя — ПРАЙМ. России увеличивает объем торговли со странами Южной Америки, азиатскими странами, с Китаем, с Москвой хотят торговать и выстаивать отношения, и это заметно, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
"У нас очень хорошо развиваются отношения с азиатскими странами, как вы знаете, очень хорошо растет торговля. И с Китайской Народной Республикой очень хорошо растет торговля, да и не только с азиатскими странами, которые входят в регион АТЭС, со странами Южной Америки тоже очень хорошие показатели роста идут", — сказал Оверчук журналистам.
"Мы видим, что в принципе с нами хотят торговать, хотят развивать отношения, это очень заметно", — добавил он.
АТЭС — торгово-экономический форум, включающий в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.