2023-11-16T17:34:00+03:00
2023-11-16T17:45:22+03:00
2023-11-16T17:34:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231116/842288788.html
Инфляционные ожидания россиян на год выросли до 12,2 процента
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% месяцем ранее, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России... ПРАЙМ, 16.11.2023
экономика, новости, россия, инфляционные ожидания
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/24/834972412.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/24/834972412.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/24/834972411.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/24/834972411.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/23/834972399.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83497/23/834972399.jpg
https://1prime.ru/finance/20231116/842286449.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% месяцем ранее, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России.
Таким образом, ожидания вернулись на уровень февраля 2023 года.
Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России ускорила рост — до 15,1% с 13,9%, тем самым достигнув максимума с конца прошлого года.
Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году составит 7-7,5% и опустится к 4-4,5% в 2024 году.