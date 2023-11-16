МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% месяцем ранее, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России. Набиуллина раскрыла, сколько россияне "платят" за инфляцию

Таким образом, ожидания вернулись на уровень февраля 2023 года.

Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России ускорила рост — до 15,1% с 13,9%, тем самым достигнув максимума с конца прошлого года.

Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году составит 7-7,5% и опустится к 4-4,5% в 2024 году.