2023-11-16T17:55:57+03:00
2023-11-16T17:55:57+03:00
2023-11-16T17:55:57+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231116/842289023.html
В Финляндии посчитали убытки от прекращения грузового трафика с Россией
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Финляндия может в среднем терять каждый месяц около 84 миллионов евро от экспорта товаров в Россию после того, как перевозки между странами будут прекращены, пишет РИА Новости со... ПРАЙМ, 16.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, финляндия, экспорт, убытки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Финляндия может в среднем терять каждый месяц около 84 миллионов евро от экспорта товаров в Россию после того, как перевозки между странами будут прекращены, пишет РИА Новости со ссылкой на данные финской статистической службы.
Решение финского правительства о закрытии работы пунктов пропуска до 18 февраля приведет к практическому прекращению грузового сообщения между Финляндией и Россией. Однако грузовые поезда по-прежнему будут проходить через железнодорожный пункт пропуска Вайниккала на российской границе.
В текущем году Финляндия в среднем экспортировала товары на сумму 83,98 миллиона евро в Россию. Фармацевтическая продукция составляет наибольшую долю экспорта, а также значительную часть составляют различные продукты питания и отходы пищевой промышленности, следует из данных.
С другой стороны, финны импортировали из России в среднем на 89,5 миллиона долларов в месяц. Основные виды импорта включают минеральное топливо, неорганическую химическую и органическую продукцию.