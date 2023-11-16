МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Финляндия может в среднем терять каждый месяц около 84 миллионов евро от экспорта товаров в Россию после того, как перевозки между странами будут прекращены, пишет РИА Новости со ссылкой на данные финской статистической службы. Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией

Решение финского правительства о закрытии работы пунктов пропуска до 18 февраля приведет к практическому прекращению грузового сообщения между Финляндией и Россией. Однако грузовые поезда по-прежнему будут проходить через железнодорожный пункт пропуска Вайниккала на российской границе.

В текущем году Финляндия в среднем экспортировала товары на сумму 83,98 миллиона евро в Россию. Фармацевтическая продукция составляет наибольшую долю экспорта, а также значительную часть составляют различные продукты питания и отходы пищевой промышленности, следует из данных.

С другой стороны, финны импортировали из России в среднем на 89,5 миллиона долларов в месяц. Основные виды импорта включают минеральное топливо, неорганическую химическую и органическую продукцию.