МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Над Киевом со всех сторон сгущаются тучи — солдат и оружия не хватает, военных побед не предвидится, а за внимание Запада приходится конкурировать с Ближним Востоком. До настоящего "идеального шторма" нужно совсем немного — чтобы Дональд Трамп вновь стал президентом США, пишет французская Le Monde. Финляндия закрыла для России задний двор Европы

Вопрос, который задал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Die Welt в начале ноября — если Запад не может победить на Украине, то какой конфликт он может выиграть — предполагает то, что проигрыш вполне реален. Очевидно, что военные действия зашли в тупик, а неблагоприятных факторов, способствующих поражению Киева и его союзников, становится все больше.

Амбициозные планы контрнаступления на фронте забыты — никакого обещанного прорыва нет и вряд ли произойдет. На это не надеется даже главком ВСУ Валерий Залужный — по его мнению, заставить Россию отступить уже не получится. Она активно пополняет армию за счет набора в контрактную армию, а Украина из-за массовых потерь населения не может позволить себе призыв в таких масштабах.

Кроме того, России удалось в кратчайшие сроки наладить беспрерывное снабжение армии вооружениями, а в Европе пока больше говорят о поставках оружия на Украину, чем отправляют его туда на деле, пишет издание.

Помимо этого, внимание Запада захватывает разгорающаяся война между Израилем и ХАМАС — она вынуждает США вновь вкладывать силы в Ближний Восток. И Киеву теперь приходится конкурировать с Израилем за поставки вооружения и боеприпасов.

Стала очевидной и неэффективность принятых "большой семеркой" мер по ограничению поставок российской нефти потолком в 60 долларов за баррель — сократить доходы России не удалось, более того, в октябре нефтяные доходы России выросли на четверть в сравнении с прошлым годом. Не приходится сомневаться и в том, что и российская власть, и экономика достойно выдерживают все испытания.

И, наконец, "вишенкой на торте" станет переизбрание Дональда Трампа в качестве президента Соединенных Штатов. Это станет настоящим "идеальным штормом", о котором европейцам пора бы задуматься и начать укреплять свой дом, который они стремятся открыть для Украины и Молдавии, делает вывод Le Monde.

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