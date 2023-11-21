МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. России необходима экономическая и технологическая независимость, все гаджеты в стране зарубежного производства, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Россия перешла к защите своего суверенитета, заявил Белоусов

"Все гаджеты у нас не российского производства", — сказала она в ходе выступления на конференции, открывающей XIII Московскую юридическую неделю.

Москалькова подчеркнула, что России важно получить независимость в экономической, цифровой и гуманитарной областях.

Президент Владимир Путин на пленарном заседании форума технологий будущего "Квантовый мир. Вычисления и связь" заявлял, что зависимость от иностранных технологий несет серьезные угрозы для национальной безопасности и ведет к ослаблению и утрате суверенитета.