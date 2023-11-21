2023-11-21T13:06:00+03:00
2023-11-21T13:10:54+03:00
2023-11-21T13:06:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231121/842324269.html
Москалькова отметила важность экономической независимости России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
России необходима экономическая и технологическая независимость, все гаджеты в стране зарубежного производства, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова... ПРАЙМ, 21.11.2023
экономика, технологии, новости, россия, независимость, татьяна москалькова
https://cdnn.1prime.ru/images/83339/64/833396440.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83339/64/833396440.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83339/64/833396439.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83339/64/833396439.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83339/64/833396438.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83339/64/833396438.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231105/842178638.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. России необходима экономическая и технологическая независимость, все гаджеты в стране зарубежного производства, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Все гаджеты у нас не российского производства", — сказала она в ходе выступления на конференции, открывающей XIII Московскую юридическую неделю.
Москалькова подчеркнула, что России важно получить независимость в экономической, цифровой и гуманитарной областях.
Президент Владимир Путин на пленарном заседании форума технологий будущего "Квантовый мир. Вычисления и связь" заявлял, что зависимость от иностранных технологий несет серьезные угрозы для национальной безопасности и ведет к ослаблению и утрате суверенитета.