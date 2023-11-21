МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия и Вьетнам должны развивать свои торгово-экономические отношения через сельскохозяйственные предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ), которые потянут за собой и другие отрасли, потенциальных точек соприкосновения у стран немало, заявила глава экспортно-импортной компании V-Exim Solutions Нгуен Майя Хонг. Путин оценил уровень отношений России и Вьетнама

"Товарооборот между Россией и Вьетнамом сегодня настолько мал, что о нем даже стыдно говорить", — сказала она на полях форума "Международный день торговли — 2023" в ТПП РФ.

По ее словам, начинать сейчас развивать торгово-экономические отношения двум странам надо через предприятия малого и среднего бизнеса, которые занимают в экономике Вьетнама не менее 70%. "Причем прежде всего через предприятия, занимающиеся агропромышленностью", — добавила собеседница агентства.

"Взаимный интерес деловых людей есть. Знаете, как во Вьетнаме, особенно те, кто учился у вас, любят российские яблоки, но где они там? Мы же можем поставлять вам бананы, манго, авокадо и многие другие фрукты, включая соки из них", — заметила она.

Что важно, подчеркнула эксперт, "Вьетнам из России хотел бы ввозить не только готовую продукцию, но и технологии производства, допустим, пастилы и безе, которых больше в мире нигде нет".

Установление надежных связей между сельхозпредприятиями двух стран, считает она, потянет за собой развитие сотрудничества и в других областях.

"Это лишь первый шаг, потенциальных точек соприкосновения между нами немало: это, в частности, и энергетика — очень острая для нас тема сейчас, и машиностроение, и деревообработка", — заключила она.