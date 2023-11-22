ВАШИНГТОН, 22 ноя — ПРАЙМ. Американской гегемонии в широком политическом или экономическом смысле больше нет, заявил в интервью РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Идеальная сделка". В США раскрыли, зачем был нужен конфликт на Украине

"Гегемония США в широком политическом или экономическом смысле уже закончилась. США не являются гегемонистской державой, кроме как в воображении американского политического класса", — сказал он и отметил, что в современном мире есть множество крупных государств, среди которых Россия, Китай и Индия.

По его мнению, США перестали быть "единственной могущественной страной в мире".

При этом Сакс признал, что доллар продолжает доминировать в международной финансовой системе, оставаясь в ней основной валютой. "Если вы участвуете в международной торговле между двумя странами за пределами США, то они в основном используют доллары", — сказал Сакс, указав также на подавляющую долю долларов на международных рынках капитала и кредитования.

В то же время профессор сообщил, что ожидает значительного снижения распространения доллара на фоне роста значимости других стран, роста цифровизации и злоупотребления США ролью национальной валюты в качестве глобальной, в том числе "использованию в качестве оружия" в санкциях против России, Ирана, Венесуэлы и других стран.

"Это ускоряет переход от основанных на долларах систем", — добавил Сакс, указав, в частности, на отказ от доллара при торговле России с Китаем и с Бразилией. В США заявили, что не хотят сдерживать экономический рост Китая

ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ

Отношениям Вашингтона и Пекина и Китая не хватает устойчивости ввиду отсутствия надежного руководства и стабильного политического курса в руководстве США, полагает Сакс.

"Проблемой является достижение устойчивости в политике США по отношению к Китаю… у нас отсутствует надежное руководство и у нас нет стабильной политики, которые нам нужны", — сказал он.

По его мнению, в американском конгрессе и правительстве сильны антикитайские настроения, которые оказывают дестабилизирующее влияние и признал, что помощь в выстраивании двусторонних отношений оказывает "профессиональный диалог" на уровне различных ведомств между США и КНР.

"Китай не является угрозой Соединенным Штатам, и китайская экономика — это не угроза экономике США", — подчеркнул Сакс.

Эксперт также указал на то, что Белый дом занимает "довольно протекционистскую позицию" по отношению к Китаю наряду с американским минторгом и ответственными за внешнеполитический курс.

"Китай настолько велик и успешен, что Америка не может доминировать", — заключил Сакс.

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско стали первой в 2023 году встречей лидеров двух стран. Отношения между Пекином и Вашингтоном обострились после визита на Тайвань, вопреки протестам КНР, бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Проблемы усугубились после обнаружения в воздушном пространстве США китайского аэростата, который Вашингтон счел разведывательным. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров.