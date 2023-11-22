МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Рекордное число предприятий закрылось в Великобритании с 2021 по 2022 год, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (ONS). Великобритания "теряет нюх" на санкции, заявил глава СОМБ

Согласно опубликованным данным, 345 тысяч предприятий закрылось с 2021 по 2022 год, при этом за предыдущий год это число составило 328 тысяч.

Отмечается, что за период с 2021 по 2022 год число открывшихся предприятий снизилось с 364 тысяч до 337 тысяч, при этом число закрывшихся рекордно выросло с 328 тысяч до 345 тысяч. Таким образом, доля закрывшихся предприятий (11,8%) впервые превысила долю открывшихся (11,5%) с 2010 года, говорится в отчете.

Наибольший рост доли новых предприятий отмечался в сфере перевозок и хранения — 21,2% в 2021 году, но за 2022 год она снизилась на 5%.