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В Великобритании закрылось рекордное число предприятий
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Рекордное число предприятий закрылось в Великобритании с 2021 по 2022 год, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (ONS). Согласно опубликованным данным, 345... ПРАЙМ, 22.11.2023
бизнес, экономика, новости, великобритания, предприятия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Рекордное число предприятий закрылось в Великобритании с 2021 по 2022 год, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (ONS).
Согласно опубликованным данным, 345 тысяч предприятий закрылось с 2021 по 2022 год, при этом за предыдущий год это число составило 328 тысяч.
Отмечается, что за период с 2021 по 2022 год число открывшихся предприятий снизилось с 364 тысяч до 337 тысяч, при этом число закрывшихся рекордно выросло с 328 тысяч до 345 тысяч. Таким образом, доля закрывшихся предприятий (11,8%) впервые превысила долю открывшихся (11,5%) с 2010 года, говорится в отчете.
Наибольший рост доли новых предприятий отмечался в сфере перевозок и хранения — 21,2% в 2021 году, но за 2022 год она снизилась на 5%.