МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия поддерживает открытое международное сотрудничество, важно перезапустить ВТО и повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, заявил президент России Владимир Путин, выступая в рамках саммита G20. Путин оценил работу со странами ОДКБ по единой системе ПВО

"Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы. Важно добиваться действенной оптимизации системы глобального экономического управления, а именно — перезапустить ВТО в полном объёме, включая её арбитражную функцию", — заметил президент.

Российский лидер подчеркнул необходимость повышения роли развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк, а также использовать ресурсы этих организаций в интересах развития действительно нуждающихся стран и регионов, а не в конъюнктурных политических целях.

Всемирная торговая организация (ВТО) — интеграционная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Она отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами.