МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Скачок цен на энергетику, дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг не доведут немецкую экономику до добра, написал в Telegram российский предприниматель Олег Дерипаска. Германия лишила Украину самого важного из-за "дыры" в бюджете

Ранее правительство ФРГ решило выделить пакет помощи стоимостью до 12 миллиардов евро в 2024 году, чтобы снизить тарифы на электроэнергию для энергоемких производств страны.

"Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой, и дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра точно не доведут", — отметил он.

Европейские страны в 2022 году столкнулись с серьезным энергетическим кризисом, который вызвали санкции против России.

В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным во многом санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.