МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В ходе онлайн-саммита "Большой двадцатки" президента России Владимира Путина слушали, а он слушал других, что само себе значимый итог, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги участия главы государства в этом мероприятии. 

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"Президента слушали, президент слушал других, это важно, само по себе это достаточно значимый итог", — сказал он и отметил, что завершающееся председательство Индии показало продуктивную работу председателя и хороший результат с точки зрения своевременного проведения таких мероприятий.

Песков также сообщил, что позиции по теме Украины разнятся и на саммите страны использовали разные формулировки, а Путин дал свою развернутую оценку.

"Действительно, позиции по украинскому вопросы разнятся, разные страны использовали разные формулировки и, собственно, в том числе, реагируя на них президент дал свою развернутую оценку ситуации", — пояснил он.

В ходе выступления Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, в то время как Киев публично заявил о выходе из переговорного процесса, а также был подписан декрет главы государства, запрещающий вести с Россией переговоры.

Президент России Владимир Путин в среду, 22 ноября выступил на онлайн-саммите G20.