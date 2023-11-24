МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Разрыв отношений с Москвой принес больше вреда Франции и Европе, чем самой России, заявил посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков. Франция трижды "обанкротилась", пишет Le Figaro

"От разрыва связей страдают все, но если рассматривать это в материальном исчислении, конечно, больше пострадали Франция и вообще Европа. Мы нашли другие рынки; конечно, перестраивать логистику было непросто. Но суть в том, что они потеряли, прежде всего, дешёвые энергорсурсы из России, что сильно ударило по всей экономике Евросоюза. Ну и потеря таких направлений, как металлы, нефтехимия: все это бьёт, прежде всего, по европейцам и, в том числе, по французам", — отметил посол.

По словам Мешкова, товарооборот между Россией и Евросоюзом сократился, однако сотрудничество в области атомной энергетики и присутствие крупных французских торговых сетей в России сохраняются.

Посол подчеркнул, что хотя двусторонние отношения с Францией в последний год были неудачными, во французском обществе начало меняться настроение, что можно увидеть по росту контактов на различных уровнях.