МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард рассказала студентам во Франкфурте, что ее сын потерял почти все свои деньги на инвестициях в криптовалюту, сообщает Reuters. Глава ЕЦБ изъяла телефоны у совета управляющих, пишет СМИ

Она не уточнила, о каком из двух сыновей идет речь. По словам Лагард, сумма, которую он потерял, "небольшая".

"Он полностью игнорировал меня, но это его право", — добавила она, подчеркнув, что позднее сын "неохотно" признал свою ошибку.

Как отмечают журналисты, Лагард уже давно выступает против криптовалют, называя их спекулятивными, ничего не стоящими активами, которые часто используются преступниками для незаконной деятельности.

В мае 2023 года в Европе приняли правила регулирования цифровых активов, которые поддержали все 27 стран, входящие в ЕС. Согласно правилам, вводится институциональное регулирование выпуска криптовалют и устанавливает на территории Евросоюза единообразный правовой режим для компаний, работающих с криптой.

Ранее сообщалось, что более 40 других стран и территорий мира к 2027 году начнут обмениваться данными о функционировании рынков криптовалют и других виртуальных активов. Система отчетности о криптоактивах (CARF) обязывает компании, которые предоставляют услуги в этой сфере, собирать и ежегодно сообщать информацию о пользователях и операциях с криптоактивами в налоговые органы своей страны.