2023-11-25T17:00:00+03:00
2023-11-25T17:00:05+03:00
2023-11-25T17:00:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231125/842372436.html
Замглавы минфина США посетит Турцию, чтобы обсудить санкции, сообщили СМИ
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию с целью обсуждения санкций против российских компаний и... ПРАЙМ, 25.11.2023
бизнес, экономика, новости, сша, турция, санкции против рф, российский бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/84080/54/840805468.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84080/54/840805468.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84080/54/840805467.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84080/54/840805467.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84080/54/840805455.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84080/54/840805455.jpg
https://1prime.ru/business/20231124/842361126.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию с целью обсуждения санкций против российских компаний и действия палестинского движения ХАМАС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Высокопоставленный чиновник министерства финансов США собирается посетить Турцию на следующей неделе для дискуссий по поводу американских санкций против российских юридических лиц и незаконной деятельности… ХАМАС", — сказано в сообщении агентства.
Отмечается, что это уже второй визит Нельсона в Турцию за год.
Согласно данным источников агентства, Нельсон попросит Анкару соблюдать введенные Вашингтоном санкции против российских юрлиц и финансовой деятельности ХАМАС.
Bloomberg напомнил, что на фоне несоблюдения в Турции указанных санкций США ранее предупредили некоторые турецкие компаний о возможных мерах против них, что может сказаться на их связях с западной финансовой системой.
По данным источников, Вашингтон обеспокоен отказом Анкары присоединиться к ограничениям в отношении российских судов и авиалиний, которым продолжают оказывать услуги в Турции.