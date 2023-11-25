МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию с целью обсуждения санкций против российских компаний и действия палестинского движения ХАМАС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Штат Нью-Джерси приостановил закон об антироссийских санкциях, пишут СМИ

"Высокопоставленный чиновник министерства финансов США собирается посетить Турцию на следующей неделе для дискуссий по поводу американских санкций против российских юридических лиц и незаконной деятельности… ХАМАС", — сказано в сообщении агентства.

Отмечается, что это уже второй визит Нельсона в Турцию за год.

Согласно данным источников агентства, Нельсон попросит Анкару соблюдать введенные Вашингтоном санкции против российских юрлиц и финансовой деятельности ХАМАС.

Bloomberg напомнил, что на фоне несоблюдения в Турции указанных санкций США ранее предупредили некоторые турецкие компаний о возможных мерах против них, что может сказаться на их связях с западной финансовой системой.

По данным источников, Вашингтон обеспокоен отказом Анкары присоединиться к ограничениям в отношении российских судов и авиалиний, которым продолжают оказывать услуги в Турции.