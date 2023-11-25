МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Несколько стран Евросоюза выступили за смягчение предложений Брюсселя по антироссийским санкциям, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В США призвали отменить антироссийские санкции ради мира на Украине

"Группа стран-членов настаивают на смягчение предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны", — сказано в сообщении.

Согласно данным Bloomberg, Еврокомиссия предложила ввести для импортеров запрет на перепродажу России ряда товаров. Также предлагается ввести для компаний требование о внесении на целевой депозитный счет определенной суммы, минимум половина которой буден направлена в целевой фонд для Украины, если фирма нарушит санкционные ограничения. При этом предполагается расторгать контракты с нарушителями.

"Но дипломатические представители из группы крупных стран-членов выразили ряд опасений в связи с этим предложениями…, в том числе о законности… Страны также хотят сузить сферу действия потенциальных положений и список товаров, на которые будет распространяться предложенная мера", — отметил Bloomberg.

Также отмечается, что страны-члены ЕС опасаются снижения конкурентоспособности компаний из-за дополнительных требований по контрактам.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.