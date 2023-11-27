МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Соединенное Королевство договорилось с крупнейшими мировыми компаниями о привлечении инвестиций в размере 29,5 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы создать новые рабочие места и повысить "вотум доверия к будущему экономики" страны. Британская оппозиция высмеяла Сунака за "неумение" использовать молоток

"Сегодняшние инвестиции на сумму более 29 миллиардов фунтов стерлингов позволят создать тысячи новых рабочих мест и представляют огромный вотум доверия к будущему экономики Великобритании. Руководители крупнейших компаний поступают правильно, поддерживая Великобританию: мы делаем ее лучшим в мире местом для инвестиций и ведения бизнеса", — сказал он в преддверии глобального инвестиционного форума. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Отмечается, что сумма договоренностей в три раза превышает сумму инвестиций, привлеченных в рамках мероприятия в 2021 году.

Средства будут вложены в технологические, медико-биологические, инфраструктурные проекты, а также в жилищное строительство и возобновляемые источники энергии. Ожидается, что капиталовложения позволят создать более 12 тысяч рабочих мест.

Среди участников форума будут руководитель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман и директор страховой компании Aviva Аманда Бланк, глава банка JP Morgan Chase Джейми Даймон и исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон. Кроме того, в качестве партнеров будут присутствовать представители крупнейших британских финансовых групп Lloyds, HSBC и Barclays.

Договоренности были достигнуты с испанской энергокомпанией Iberdola и принадлежащей швейцарской Partners Group компанией North Star, занимающейся строительством морских ветрогенераторов. Одним из крупнейших капиталовложений будут 10 миллиардов фунтов на ближайшие четыре года австралийского фонда IFM Investors в крупномасштабные инфраструктурные проекты и проекты в области энергетического перехода. Американская Microsoft планирует выделить 2,5 миллиарда фунтов на создание критически важной инфраструктуры ИИ, а немецкая биотехнологическая BioNTech обязалась выделить 1 миллиард фунтов в течение десяти лет на создание новой лаборатории в Кембридже и центра по ИИ в Лондоне.