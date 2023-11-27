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Лавров назвал лидера по товарообороту с Россией в Латинской Америке
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Бразилия стала лидером по объему торговли с Россией среди стран Латинской Америки, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства... ПРАЙМ, 27.11.2023
экономика, новости, сергей лавров, бразилия, россия, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Бразилия стала лидером по объему торговли с Россией среди стран Латинской Америки, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства выступил на выставке, которая посвящена 195-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Бразилиа.
"Укрепляется практическая кооперация. Бразилия — лидер по товарообороту с Россией среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна", — отметил Лавров.
Он добавил, что страны взаимодействуют в областях химической промышленности, космоса, энергетики и сельского хозяйства.
Бразилия была первым государством Латинской Америки, с которым Россия установила дипломатические отношения.