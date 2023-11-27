МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Бразилия стала лидером по объему торговли с Россией среди стран Латинской Америки, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Эксперт раскрыл цели администрации нового президента Аргентины

Глава внешнеполитического ведомства выступил на выставке, которая посвящена 195-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Бразилиа.

"Укрепляется практическая кооперация. Бразилия — лидер по товарообороту с Россией среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна", — отметил Лавров.

Он добавил, что страны взаимодействуют в областях химической промышленности, космоса, энергетики и сельского хозяйства.

Бразилия была первым государством Латинской Америки, с которым Россия установила дипломатические отношения.