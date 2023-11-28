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Иркутский хлебозавод заключил с Китаем контракт на поставку продукции
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Иркутский хлебозавод заключил с Китаем контракт на поставку хлебобулочной продукции на 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба предприятия. "Иркутский хлебозавод заключил... ПРАЙМ, 28.11.2023
экономика, промышленность, новости, в мире, россия, китай, хлеб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ИРКУТСК, 28 ноя — ПРАЙМ. Иркутский хлебозавод заключил с Китаем контракт на поставку хлебобулочной продукции на 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба предприятия.
"Иркутский хлебозавод заключил крупнейший в своей истории долгосрочный экспортный контракт на поставку высококачественных хлебобулочных и кондитерских изделий в Китайскую Народную Республику. Сумма контракта достигла 2 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Контракт подписан при участии Байкальского экспортного центра (BBQ Baikal Export Center), объединяющего крупнейших китайских импортеров несырьевых российских товаров. "Важно, что другие лидеры российской пищевой промышленности готовы следовать сегодняшнему контракту. В ближайшее время мы будем готовы подписать первые меморандумы о создании самых современных предприятий", — приводятся в сообщении слова соучредителя экспортного центра Лина Яосяня.
Иркутский хлебозавод выпускает около 50 наименований продукции: хлеб, булочки для бургеров, вафли, печенье, пирожные, пряники, круассаны.