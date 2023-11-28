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Норвежцы рассказали, сколько заработали на конфликте на Украине
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Норвегия заработала на украинском конфликте более 28 миллиардов евро, сообщает телекомпания NRK, ссылаясь на диссертацию исследователей из института торговли страны. Согласно... ПРАЙМ, 28.11.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, россия, украина, норвегия, газ, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Норвегия заработала на украинском конфликте более 28 миллиардов евро, сообщает телекомпания NRK, ссылаясь на диссертацию исследователей из института торговли страны.
Согласно материалам Эйрика Хьалте и Иды Элисабет Уберг Госланд, Норвегия заработала 334 миллиарда крон, или 28,6 миллиарда долларов, на фоне резкого роста цен на газ в результате введения санкций на российские энергоносители.
"То, что Норвегия наживается на несчастье других, достойно осуждения. Правительство делает так, что норвежцем быть стыдно", — заявил лидер партии "Зеленые" Арильд Хермстад.
До 2019 года Россия была основным экспортером природного газа (по газопроводу) в Еврозону, на нее приходилось 57 процентов. На втором месте была Норвегия — 35 процентов, на третьем — Алжир (7 процентов).
В октябре 2023 года посол России в Осло Теймураз Рамишвили говорил, что Норвегия не сможет заместить Россию на европейском газовом рынке, заявил в интервью РИА Новости. Согласно статистическим данным, норвежский газ смог заместить не более 10 процентов от докризисного объема российских поставок.