МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Норвегия заработала на украинском конфликте более 28 миллиардов евро, сообщает телекомпания NRK, ссылаясь на диссертацию исследователей из института торговли страны. Оценена способность Норвегии заместить Россию на рынке газа в Европе

Согласно материалам Эйрика Хьалте и Иды Элисабет Уберг Госланд, Норвегия заработала 334 миллиарда крон, или 28,6 миллиарда долларов, на фоне резкого роста цен на газ в результате введения санкций на российские энергоносители.

"То, что Норвегия наживается на несчастье других, достойно осуждения. Правительство делает так, что норвежцем быть стыдно", — заявил лидер партии "Зеленые" Арильд Хермстад.

До 2019 года Россия была основным экспортером природного газа (по газопроводу) в Еврозону, на нее приходилось 57 процентов. На втором месте была Норвегия — 35 процентов, на третьем — Алжир (7 процентов).

В октябре 2023 года посол России в Осло Теймураз Рамишвили говорил, что Норвегия не сможет заместить Россию на европейском газовом рынке, заявил в интервью РИА Новости. Согласно статистическим данным, норвежский газ смог заместить не более 10 процентов от докризисного объема российских поставок.