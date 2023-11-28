МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Власти России должны решать задачи по обустройству огромных пространств, а экономика России, индустрии, креативный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал, заявил президент страны Владимир Путин. Путин оценил стойкость банковского сектора перед внешними трудностями

"Нам предстоит решать задачи по обустройству громадных пространств — от Тихого океана до Балтики и Черного моря. Наша экономика, промышленность, сельское хозяйство, новые отрасли: творческие, креативные индустрии и национальный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал", — сказал Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Кроме того, президент добавил, что власти страны поддерживают стремление каждого приносить пользу стране, обществу, людям. По его словам, именно из этого складывается суверенное развитие.