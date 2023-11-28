2023-11-28T17:04:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231128/842397443.html
Путин рассказал о задачах российской экономики
Экономика
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Власти России должны решать задачи по обустройству огромных пространств, а экономика России, индустрии, креативный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал, заявил президент... ПРАЙМ, 28.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, экономика, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Власти России должны решать задачи по обустройству огромных пространств, а экономика России, индустрии, креативный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал, заявил президент страны Владимир Путин.
"Нам предстоит решать задачи по обустройству громадных пространств — от Тихого океана до Балтики и Черного моря. Наша экономика, промышленность, сельское хозяйство, новые отрасли: творческие, креативные индустрии и национальный бизнес должны кратно нарастить свой потенциал", — сказал Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Кроме того, президент добавил, что власти страны поддерживают стремление каждого приносить пользу стране, обществу, людям. По его словам, именно из этого складывается суверенное развитие.