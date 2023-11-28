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https://1prime.ru/state_regulation/20231128/842397775.html
Путин рассказал, что важно для преодоления демографических вызовов
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Преодолеть сложные демографические задачи невозможно только с помощью выплат, гораздо важнее жизненные ориентиры, считает президент России Владимир Путин. Глава государства... ПРАЙМ, 28.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, владимир путин, демография
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Преодолеть сложные демографические задачи невозможно только с помощью выплат, гораздо важнее жизненные ориентиры, считает президент России Владимир Путин.
Глава государства выступает на Всемирном русском народном Соборе.
"Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, цифры бюджета, демографических расходов, конечно, крайне значимы, но это далеко не все",- отметил он.
По словам Путина, жизненные ориентиры человека гораздо важнее. Прочный нравственный фундамент, любовь и доверие лежат в основе семьи и рождении детей, добавил президент.