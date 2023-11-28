МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Преодолеть сложные демографические задачи невозможно только с помощью выплат, гораздо важнее жизненные ориентиры, считает президент России Владимир Путин. В Соцфонде рассказали, куда россияне тратят маткапитал

Глава государства выступает на Всемирном русском народном Соборе.

"Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, цифры бюджета, демографических расходов, конечно, крайне значимы, но это далеко не все",- отметил он.

По словам Путина, жизненные ориентиры человека гораздо важнее. Прочный нравственный фундамент, любовь и доверие лежат в основе семьи и рождении детей, добавил президент.