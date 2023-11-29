МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российская экономика на фоне беспрецедентных санкций вышли на траекторию роста, стабильность обеспечена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин рассказал о задачах российской экономики

"Уже очевидный факт, что несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста — это факт, который невозможно не замечать", — сказал он.

Пресс-секретарь президента России добавил, что эффект бумеранга от западных ограничений видят в Европе, также как и их неэффективность.

По его словам, Европа, гипотетически, может без России, но потеряет конкурентоспособность, так как закупается у других намного дороже.

"И, собственно, тогда получается, что в предбанкротное состояние попадает и европейская промышленность, и конкретные производители и так далее", — пояснил Песков, отметив, что отечественная продукция продолжает пользоваться популярностью.