Песков: экономика России вышла на траекторию роста, стабильность обеспечена
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российская экономика на фоне беспрецедентных санкций вышли на траекторию роста, стабильность обеспечена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Уже очевидный факт, что несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста — это факт, который невозможно не замечать", — сказал он.
Пресс-секретарь президента России добавил, что эффект бумеранга от западных ограничений видят в Европе, также как и их неэффективность.
По его словам, Европа, гипотетически, может без России, но потеряет конкурентоспособность, так как закупается у других намного дороже.
"И, собственно, тогда получается, что в предбанкротное состояние попадает и европейская промышленность, и конкретные производители и так далее", — пояснил Песков, отметив, что отечественная продукция продолжает пользоваться популярностью.
https://1prime.ru/state_regulation/20231129/842404589.html